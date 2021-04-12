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كوردستان تستأنف دوام المدارس وفق ضوابط

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-12T07:09:42+0000
كوردستان تستأنف دوام المدارس وفق ضوابط

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، استئناف الدراسة في المدارس الحكومية والاهلية والمعاهد التابعة لها، بعد اغلاق ضمن تدابير وقائية خاصة بوباء كورونا.

وذكرت التربية في بيان، أن استئناف الدوام سيكون الزامياً وبنظام الدراسة عن بعد "أونلاين"، بينما سيشمل حضور الطلبة فقط للامتحانات الفصلية وفق الإجراءات الوقائية.

وألزمت التربية، إدارات المدارس تقديم تقارير أسبوعية لمديريات التربية حول الموقف الوبائي لمدارسهم، والالتزام بالدوام في الاسبوع مرتين الاثنين والاربعاء حضورياً في المدارس.

وذكر البيان، أنه سيتم تشكيل لجان على مستوى المديريات العامة ومديريات التربية لمراقبة دوام "الاونلاين" في المدارس.

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