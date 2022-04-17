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كوردستان تستأنف العمل بمشروع ماء دربنديخان.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-17T11:31:43+0000
كوردستان تستأنف العمل بمشروع ماء دربنديخان.. صور

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البلديات والسياحة في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، استئناف العمل في مشروع مياه دربنديخان، الذي توقف العامين الماضيين.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "تم تخصيص ميزانية المشروع الذي تم تنفيذ نحو 60 ٪ منه، ومن المقرر الانتهاء من الجزء المتبقي قريباً".

وأضاف البيان، أن "تكلفة المشروع تبلغ 17.799.100 مليون دولار امريكي"، مؤكداًأن "تنفيذه يتم تحت اشراف المديرية العامة للمياه والصرف الصحي، وعلى نفقة وزارة البلديات والسياحة".

وأشار البيان إلى أن " 75 الف نسمة من سكان دربنديخان سيستفيدون من المشروع الذي سيحل مشكلة تلوث المياه ونقصها".

وكان المشروع قد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا وكذلك تداعيات الازمة المالية التي واكبت انخفاض أسعار النفط.

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