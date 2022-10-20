كوردستان تستلم نحو 35 مليار دينار من مستحقات القمح 

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة والزراعة في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن وصول نحو 35 مليار دينار من مستحقات القمح إلى الإقليم "كدفعة أولى".

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الوجبة الأولى من مستحقات المزارعين المالية لعام 2014 قد وصلت إلى الوزارة"، مبينة أنها تبلغ "34 ملياراً و 827 مليوناً و 82 الفاً و 250 دينارا".

وبحسب الوزارة فإن "11 مليارا 174 مليونا 528 ألف دينار للسليمانية، و11 مليارا 466 مليونا 731 الف دينار حصة اربيل، و 12 مليارا 185 مليونا 823 الف 150 دينارا لدهوك".

وبينت وزارة الزراعة والتجارة إنه "سيتم توزيع أموال عامي 2015 و 2016 عبر الصوامع بعد استلام الشيكات".