كوردستان تستعد للإغلاق لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء عن اتخاذها استعدادات لتجنب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الإقليم من بينها إمكانية غلق بعض الأماكن خلال عطلة رأس السنة.

وقال المتحدث باسم الوزارة آسو حويزي لوكالة شفق نيوز، "نتابع عن كثب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، وبدأنا بأخذ الاستعدادات، ومن الممكن إغلاق بعض الاماكن غير الضرورية في عطلة رأس السنة لمنع التجمعات".

وأضاف حويزي أن "أعداد الاصابات بكورونا انخفضت بحوالي 30 الى 40% ولكن ما يزال الفيروس يشكل خطورة ولم نسيطر عليه بشكل كامل".

وحث المتحدث باسم صحة إقليم كوردستان، المواطنين، على "الالتزام بالاجراءات الوقائية التي تصدر من وزارة الصحة لان اهم شيء الوقاية الذاتية".