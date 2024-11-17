كوردستان تستعد لحظر التجوال أيام التعداد السكاني وتكشف عن المستثنين منه

شفق نيوز/ أكد رئيس ديوان وزارة الداخلية في اقليم كوردستان هيمن يراني، يوم الأحد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حظر التجوال في مناطق الإقليم خلال يومي التعداد السكاني، كاشفاً عن الاستثناءات من الحظر.

وقال ميراني، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "عقدنا اليوم اجتماعا حول إجراءات انجاح عملية التعداد السكاني في العراق، جرى التأكيد في الاجتماع على الإجراءات التي أعلنتها وزارة التخطيط الاتحادية، وتمت مناقشة فرض حظر التجوال".

وأضاف ميراني، أنه "من الضروري ان يكون المواطنون موجودين في منازلهم خلال أيام التعداد السكاني ووجود أهالي المناطق المتنازع عليها في مناطقهم الاصلية".

وتابع: "تم منح السلطة للإدارات المستقلة لتنفيذ إجراءات حظر التجوال حيث استثنت الصحفيين ويمكنهم الحركة وتغطية التعداد، وكذلك استثناء الأفران والمطارات والمرافق الصحية والمنافذ الحدودية ووكالات الأمم المتحدة".

وبين ميراني، أن "حظر التجوال يشمل العراقيين فقط وليس الاجانب"، مشيراً إلى أن "الحركة للأجانب تكون محدودة".

وتعد عملية التعداد السكاني في العراق، جزءاً من مشروع وطني يهدف إلى توفير بيانات دقيقة تساعد الحكومة في تطوير السياسات العامة وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية، كما أن الإحصاء يعد أداة أساسية لتقييم الاحتياجات التنموية وتوجيه الموارد بشكل أفضل.

ويأتي هذا التعداد ضمن الجهود الرامية إلى تحسين التخطيط العمراني والخدمات في السليمانية، في ظل النمو السكاني المتزايد وتزايد الاحتياجات الخدمية في المحافظة.

ويشارك في هذه العملية آلاف العاملين، تم تدريبهم على تقنيات جمع البيانات لضمان دقتها وسرعتها.

ويشير مراقبون، إلى أن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على تجاوب المواطنين وتعاونهم، بالإضافة إلى معالجة أي تحديات تقنية قد تواجه الفرق الميدانية لضمان تحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد.