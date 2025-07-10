كوردستان تستضيف مؤتمراً اقتصادياً مشتركاً مع فلسطين

شفق نيوز- أربيل

بحثت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم الخميس، التحضيرات الخاصة لتنظيم مؤتمر اقتصادي مشترك بين الإقليم وفلسطين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الهيئة محمد شكري، استقبل ماهر الكركي، القنصل العام فلسطين في الإقليم، وخلال اللقاء جرى التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار، والتجارة، والاقتصاد بين الجانبين".

وأضافت "كما خُصّص جانب من اللقاء لمناقشة التحضيرات الخاصة بتنظيم مؤتمر اقتصادي مشترك بين كوردستان وفلسطين في مدينة أربيل، بمشاركة مستثمرين ورجال أعمال من كلا الطرفين".