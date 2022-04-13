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كوردستان تستذكر "جينوسايد" الانفال بصمت المدارس

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-13T20:39:47+0000
كوردستان تستذكر "جينوسايد" الانفال بصمت المدارس

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، الوقوف صمتاً قبل الحصة الاولى في جميع المدارس التابعة لها يوم غد الخميس، لاستذكار عمليات الانفال والابادة الجماعية التي قامت بها قوات النظام السابق في نهاية ثمانينيات القرن المنصرم ضد المدنيين الكورد.

وجافي كتاب للوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، موجه الى المديريات العامة لتربيات (اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وكرميان وكركوك –قسم الدراسة الكوردية) ان يوم الخميس 14 نيسان الجاري وقبل الحصة الصباحية الاولى لجميع الاوساط التربوية سينظم الوقوف دقيقة صمت ترحماً على ارواح ضحايا جريمة الابادة الجماعية (جينوسايد) الانفال، مبيناً أنه سيتم بعد ذلك تقديم نبذة عن هذه الجريمة للطلبة.

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