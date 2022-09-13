سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان تزيح الستار عن تمثال الفنان الراحل "طلعت سامان" في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-13T17:19:43+0000
كوردستان تزيح الستار عن تمثال الفنان الراحل "طلعت سامان" في اربيل

شفق نيوز/ بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، ازاح وزير الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، الستار عن تمثال للفنان المسرحي الكوردي طلعت سامان. 

وجاء في بيان بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير حمه حمه سعيد تفقد معرضا للخط والزخرفة المقام في قاعة مديرية الفن التشكيلي في اربيل للفنان فريد فريدون اردلاني وعبر عن اشادته للوحاته الفنية واعماله الفنية بصورة عامة. 

وأضاف البيان ان الوزير قام بعدها بازاحة الستار عن تمثال الفنان المسرحي الكوردي البارز الراحل طلعت سامان، مبينا انه في المراسم التي تمت بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات الثقافية والفنانين، قدم المدير العام للمديرية العامة للثقافة والفنون في اربيل فرهنگ غفور، كلمة الوزارة وفيها وفضلا عن ترحيبه بالوزير حمه سعيد، تطرق الى دور الفنان الراحل في مجالات الفن والمسرح الأكاديمي. 

وفي محور اخر من المراسم قدم محافظ اربيل اوميد خوشناو كلمة اشاد فيها بالتفاتة وزارة الثقافة لنضال ونتاجات الفنانين. 

ثم قدمت عائلة الراحل طلعت سامان كلمة عبرت فيها عن شكرها لوزير الثقافة والمديرية العامة للثقافة والفنون في اربيل لتنظيمها المراسم ونصب تمثال الفنان الراحل طلعت سامان. 

وفي ختام المراسم تمت ازاحة الستار عن تمثال الراحل طلعت سامان امام قاعة ميديا في مدينة اربيل بحضور وزير الثقافة والشباب ووضع الحضور باقات من الورود امام النصب تعبيرا عن الوفاء لذكرى الفنان الراحل.

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

اندلاع اشتباكات بين حزب العمال وقوات البيشمركة شمالي أربيل

Date: 2021-05-18 13:32:20
اندلاع اشتباكات بين حزب العمال وقوات البيشمركة شمالي أربيل

تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا في اربيل

Date: 2020-06-10 11:51:43
تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا في اربيل

مصدر يكشف حقيقة الهجوم على مقر حزب في أربيل

Date: 2019-09-23 17:37:49
مصدر يكشف حقيقة الهجوم على مقر حزب في أربيل

مديرية المرور بإقليم كوردستان تجري تعديلاً على لوحات تسجيل السيارات الجديدة

Date: 2022-05-12 09:25:30
مديرية المرور بإقليم كوردستان تجري تعديلاً على لوحات تسجيل السيارات الجديدة

حريق هائل يلتهم معرضاً للأثاث وسط أربيل

Date: 2021-06-30 09:14:16
حريق هائل يلتهم معرضاً للأثاث وسط أربيل

صورة .. اربيل تضبط 22 جوازا وتعتقل شخصا في مطارها الدولي

Date: 2020-01-29 09:14:53
صورة .. اربيل تضبط 22 جوازا وتعتقل شخصا في مطارها الدولي

أربيل: سجلنا 105 إصابات بالكوليرا جميعها تماثلت للشفاء التام

Date: 2022-07-06 08:20:59
أربيل: سجلنا 105 إصابات بالكوليرا جميعها تماثلت للشفاء التام