كوردستان تزيح الستار عن تمثال الفنان الراحل "طلعت سامان" في اربيل

شفق نيوز/ بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، ازاح وزير الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، الستار عن تمثال للفنان المسرحي الكوردي طلعت سامان.

وجاء في بيان بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير حمه حمه سعيد تفقد معرضا للخط والزخرفة المقام في قاعة مديرية الفن التشكيلي في اربيل للفنان فريد فريدون اردلاني وعبر عن اشادته للوحاته الفنية واعماله الفنية بصورة عامة.

وأضاف البيان ان الوزير قام بعدها بازاحة الستار عن تمثال الفنان المسرحي الكوردي البارز الراحل طلعت سامان، مبينا انه في المراسم التي تمت بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات الثقافية والفنانين، قدم المدير العام للمديرية العامة للثقافة والفنون في اربيل فرهنگ غفور، كلمة الوزارة وفيها وفضلا عن ترحيبه بالوزير حمه سعيد، تطرق الى دور الفنان الراحل في مجالات الفن والمسرح الأكاديمي.

وفي محور اخر من المراسم قدم محافظ اربيل اوميد خوشناو كلمة اشاد فيها بالتفاتة وزارة الثقافة لنضال ونتاجات الفنانين.

ثم قدمت عائلة الراحل طلعت سامان كلمة عبرت فيها عن شكرها لوزير الثقافة والمديرية العامة للثقافة والفنون في اربيل لتنظيمها المراسم ونصب تمثال الفنان الراحل طلعت سامان.

وفي ختام المراسم تمت ازاحة الستار عن تمثال الراحل طلعت سامان امام قاعة ميديا في مدينة اربيل بحضور وزير الثقافة والشباب ووضع الحضور باقات من الورود امام النصب تعبيرا عن الوفاء لذكرى الفنان الراحل.