كوردستان تزف بشرى مائية.. زيادة "كبيرة" في خزين سدي دوكان ودربنديخان

شفق نيوز/ كشف مدير عام السدود في إقليم كوردستان رحمن خاني، يوم السبت، ارتفاع منسوب المياه في السدود الكبرى في الإقليم.

وقال خاني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "مقارنة بالعام الماضي، فقد ارتفع منسوب المياه في السدود هذا العام بنسب واضحة بخاصة في سدي دوكان ودربنديخان".

وأضاف أنه "حسب الخطة يمكننا توفير الكمية اللازمة من المياه للمواطنين هذا العام"، مبيناً أن "زيادة منسوب المياه في سدي دوكان ودربنديخان سينعكس ايجابا ايضاً على توفير المياه لمحافظتي ديالى وكركوك، إضافة إلى تنظيم وزيادة بسيطة في كمية الكهرباء علماً أن الكميات التي تنتجها السدود محدودة".

وعن أسباب زيادة الخزن أكد رحمن، أن "زيادة كمية الأمطار هذا العام مقارنة بالعام الماضي تسبب بزيادة مخزون مياه السدود في كوردستان".

وبدوره كشف مدير سد دوكان، كوجر جمان، في تصريح لوكالة شفق نيوز أن "كمية الزيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي تصل الى نحو 5 أمتار في نفس هذا التوقيت"، مشيرا إلى أن "نسبة الخزن في السد تصل إلى نحو 57 ٪".

واشار الى انه "نتوقع ان لا ترد اي مشكلة في تجهيز المياه هذا العام بسبب زيادة كميات الأمطار".

فيما بين سامان إسماعيل، مدير سد دربندخان، في حديث ورد لوكالة شفق نيوز انه "بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على إقليم كوردستان هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، استوعبنا 620 مليون متر مكعب من المياه".

وأضاف أن "ما معدله 70 إلى 90 مليون متر مكعب من المياه يتم إطلاقها يوميا إلى المناطق الجنوبية من العراق، وفقا لاحتياجاتها، في حين أن إجمالي كمية المياه التي يتم إطلاقها يوميا إلى أجزاء أخرى من العراق يمكن أن استخدامها لتوليد الكهرباء".