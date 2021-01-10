كوردستان تزف بشرى خاصة بقوات البيشمركة

شفق نيوز/ بناء على قرار من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، تم استئناف ترقيات قوات البيشمركة ابتداء من عام 2017 وسيتم العمل على انجاز السنوات التالية تتابعا.

وقال نائب رئيس أركان قوات البيشمركة للادارة والميرة اللواء باسل محمد في تصريح صحفي، ان اوامر ترقيات البيشمركة أرسلت من قبل حكومة اقليم كوردستان الى الوزارة، مبينا ان تلك الأوامر تتضمن ترقيات قوات البيشمركة لعام 2017 وتشمل عددا كبيرا من البيشمركة.

واضاف ان العمل جار على استكمال ترقية السنوات التالية اي سنوات 2018 و2019 و2020، مشيرا الى انه سيتم ارسالها الى الوزارة تباعا حال الانتهاء منها واصدار الاوامر الخاصة بها.

وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، قد اشرف على اجتماع خاص لوزارة البيشمركة وخلال الاجتماع قرر بارزاني استئناف ترقيات قوات البيشمركة للعام 2017 والعمل على السنوات التالية ايضا وفقا لالية جديدة وبعد التدقيق المفصل من اجل اتخاذ القرار المناسب تجاهها.

وتابع المسؤول في وزارة البيشمركة ان رئيس الحكومة مهتم بقوات البيشمركة وقرر ان تحل مشكلاتها.

ويذكر ان ترقيات قوات البيشمركة تكون ما بين كل 3 الى اربع سنوات الى ان تصل الى 6 سنوات احيانا، ووفقا قانون خدمة وتقاعد البيشمركة رقم 38 لسنة 2007، فتتم ترقية الملازم والملازم الاول كل ثلاث سنوات والنقيب لغاية عميد كل 4 سنوات واللواء لغاية الفريق كل 6 سنوات.