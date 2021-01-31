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كوردستان ترفع أسعار أجور الكهرباء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-31T20:38:28+0000
كوردستان ترفع أسعار أجور الكهرباء

شفق نيوز/ قررت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان رفع سعر أجور الكهرباء الوطنية لجميع الاقسام الخمسة الرئيسة (المنازل والتجاري والصناعي والحكومي والزراعي) على اساس توزيع الكهرباء خلال الساعة الواحدة.

وجاء في كتاب للوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان تعليمات  توزيع الطاقة رقم 1 لسنة  2019 سيتم تعديلها.

ووفقا لقرار وزارة الكهرباء في حكومة الاقليم فان شروط وتعليمات توزيع الطاقة رقم 1 لسنة 2019 الخاص باسعار الكهرباء الوطنية سيتم تعديلها وستدخل التعليمات المعدلة حيز التنفيذ حال نشرها في الصحيفة الرسمية (وقائع كوردستان).

ووفقا للتعديلات فان كهرباء البيوت التي كانت كل 450 كيلوواط بـ16 دينارا اصبح بـ18 دينارا، وكان كل 900 كيلوواط بـ20 دينارا اصبح بـ24 دينارا، فيما كان كل 1500كيلوواط بـ35 دينار اصبح بـ42 دينارا ، وكان كل 2100 كيلوواط بـ60 دينارا اصبح بـ72 دينارا.

وفي قسم آخر من التعديلات فانه سابقا كان كل 300 كيلوواط بـ75 دينارا اصبح اليوم بـ90 دينارا، فيما كان كل 5000 كيلوواط بـ150 دينارا واصبح بـ181 دينارا، فيما كان مايفوق 5001 كيلوواط بـ200 دينار اصبح وفقا للتعديلات بـ241 دينارا.

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