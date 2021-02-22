كوردستان ترفض إغلاقاً قسرياً لمخيمات النزوح: سنبقى مكانا آمنًا لكل من يلجأ إلينا

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، معارضتها لاغلاق مخيمات النزوح بقرار سياسي أو قسري، لافتة إلى وجود مليون نازح في الإقليم.

وقال وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "حكومة كوردستان لن تغلق مخيمات النزوح بالقوة، ويجب أن تكون هناك عودة طوعية للنازحين"، مشيرا الى أن "هذا القرار أعلمت به الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية”.

وأضاف أحمد، أن حكومة الإقليم ليست مع اغلاق المخيمات بقرار سياسي، وليست مع عودة النازحين إلى مناطق غير آمنة وغير مستقرة"، مؤكدا أن "كوردستان ستبقى مكانا آمنًا لكل من يلجأ إليه".

ولفت إلى أن "العشرات من العائلات بدأت تنزح مرة أخرى إلى مخيمات كوردستان"، مشيراً إلى أن "الإقليم ما زال يحتضن مليون نازح حتى الآن".