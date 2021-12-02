كوردستان ترفض طلباً لبغداد بمنع استيراد البطاطا

شفق نيوز/ اعلنت وزيرة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، رفع الحظر عن استيراد محصول البطاطا، بعد حصول شح في اسواقها وارتفاع اسعار هذه المحصول على الرغم من طلب وزارة الزراعة الاتحادية من الاقليم التراجع عن قرار السماح باستيراد المحصول.

وجاء في بيان للوزيرة بيكرد طالباني ورد لوكالة شفق نيوز، انه "من اجل مراعاة المصلحة العامة للمواطنين وبسبب نقص محصول البطاطا المحلية في اسواق الاقليم وبهدف السيطرة على اسعارها التي اخذت بالارتفاع بشكل يومي، فقد تقرر رفع الحظر عن استيراد هذه المادة والسماح باستيرادها من خارج البلاد".

واضاف البيان ان "القرار يسري اعتبارا من اليوم الخميس"، مضيفا انه "للاهداف نفسها فقد وجهت كتابا الى وزارة المالية والاقتصاد من اجل القيام بالاجراءات اللازمة وابلاغ الجهات المختصة بمضمون هذا القرار".

وكانت وزارة الزراعة الاتحادية قد دعت في وقت سابق، يوم الخميس، وزارة الزراعة في إقليم كوردستان الى التراجع عن قرارها بفتح استيراد البطاطا لوجود وفرة محلية من هذا المحصول".

وارتفع سعر الكيلو الواحد من محصول البطاطا في إقليم كوردستان إلى الف دينار عراقي.