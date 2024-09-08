كوردستان ترفض تصريحات السفير الايراني وتصفها بالاكاذيب

شفق نيوز/ رفضت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد، التصريحات التي اطلقها السفير الايراني لدى العراق وتصفها بـ"الاكاذيب".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "السفير الايراني لدى العراق وجّه اتهامات باطلة الى اقليم كوردستان في مقابلة تلفزيونية وربط مجددا استهداف المدنيين في اربيل بالدفاع عن النفس وضد اسرائيل".

وقالت الوزارة "نرفض بشدة كل هذه الاتهامات الباطلة والأكاذيب والتلفيق والتي وُجهت سابقا لاقليم كوردستان ايضا".

وذكّر البيان بأن "لجنة عليا من الحكومة الاتحادية زارت الاماكن التي تعرضت للقصف وتبين أن الاتهامات باطلة و مرفوضة".