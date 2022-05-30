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كوردستان ترغب الاستفادة من التجربة اليابانية بتطوير البنية التحتية الاقتصادية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-30T10:51:19+0000
كوردستان ترغب الاستفادة من التجربة اليابانية بتطوير البنية التحتية الاقتصادية

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، وفداً من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) برئاسة مدير الوكالة في العراق جين يونيدا.

وفي مستهل اللقاء، عرض مدير وكالة جايكا نبذة عن أعمال الوكالة ومشاريعها في إقليم كوردستان، التي يتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما في قطاعات المياه والمجاري والكهرباء والزراعة، إلى جانب تقديم المساعدة لوزارة البلديات والسياحة فيما يتعلق بتعديل المخطط الرئيسي لمدينة أربيل (ماستربلان)، ليكون نموذجاً يحتذى به لباقي مدن إقليم كوردستان، فضلاً عن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة ديرلوك الكهرومائية، وتطوير آلية إيصال المياه في حلبجة، وتجديد متحف السليمانية، وغيرها من المشاريع.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني، فقد أشاد الأخير بعمل الوكالة ومشاريعها التي تنفذها بمهنية، كما أبدى رغبته في تطوير التعاون المشترك، والاستفادة من تجربة اليابان وخبرتها في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان.

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