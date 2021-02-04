كوردستان ترصد 60 مليون دولار لعلاج امراض السرطان

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، التزام حكومته بتقديم العون اللازم للمصابين بالامراض السرطانية، مشيراً إلى تخصيص 60 مليون دولار أمريكي لمراكز العلاج من المرض خلال العام الماضي فقط.

وقال رئيس حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في اليوم العلمي للسرطان لن ينسى الاشخاص الذين يحاربون هذا المرض او الذين توفوا بسببه.

وأشار بارزاني إلى أن حكومة اقليم كوردستان ملتزمة بتقديم المعونات اللازمة للاشخاص المصابين بمرض السرطان مثل (السيدة ژاله واسرتها)، لافتاً إلى أن حكومته استثمرت 60 مليون دولار العام الماضي في صندوق سرطان حكومة الاقليم لتأمين المصادر اللازمة للفرق الطبية ليتمكنوا من علاج المرض، فضلاً عن بناء مراكز صحية متطورة وتوفير المستلزمات الخاصة بها.

واضاف بازاني "نعلم ان المصابين بالسرطان بحاجة الى دعم جميع الجهات، لذا فان المركز الخدمي الصحي يقدم خدمات مجانية ويقوم بمعالجة المرضى من المناطق الاخرى من العراق"، متعهدا بتقديم مساعدات مادية للمرضى في الوقت المناسب.