كوردستان ترسل قائمة رواتب شهر آذار إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن إرسال قائمة رواتب شهر آذار الجاري الخاصة بالموظفين والمتقاعدين إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.

ذكرت ذلك الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وبينت أن الفريق الفني للوزارة تولى عملية إرسال القائمة، في إطار الإجراءات المالية المتعلقة بصرف الرواتب.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق المالي المستمر بين الجانبين، بهدف تأمين صرف الرواتب وفق الآليات المتفق عليها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

ولم تصدر بعد أي تفاصيل رسمية حول موعد إطلاق الرواتب من قبل الجهات المختصة في بغداد.