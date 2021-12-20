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كوردستان ترد على طلب سائقي سيارات نقل المسافرين بين أربيل وبغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-20T16:18:57+0000
كوردستان ترد على طلب سائقي سيارات نقل المسافرين بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الاتصالات بحكومة إقليم كردستان، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن طلب تقدم به سائقو سيارات خط اربيل - بغداد "دوچ كرافان" الى مكتب الوزير.

وقال مدير النقل والاتصالات في أربيل عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ثلاثة مكاتب حصلت قديما على إجازة العمل ونقل المسافرين بين بغداد واربيل وتم الاتفاق معها ان يكون النقل بسيارات بهبهان ولكن الان أتوا بسيارات دوج كبيرة واغلب السواق من سكنة بغداد أي بنسبة اكثر من 90 بالمئة منهم وعددهم ليس 150 وانما 80 سيارة".

واضاف، "نحن اتفقنا مع المكاتب الثلاثة بان نسجل لكل مكتب مع بداية العام الجديد عشر سيارات بشرط ان تكون بطاقة المعلومات للسواق صادرة من أربيل باستثناء القومية سواء كان كوردياً او عربياً او مسيحياً، لان هؤلاء السواق لديهم مشكلة مع كراج بغداد وهم طالبوا بمنع هذه السيارات من نقل المسافرين لانه يؤثر على عملهم وللكراج إجازة رسمية ولايمكن السماح للسائق ان يأتي من بغداد ويقوم بنقل المسافرين من أربيل الى هناك لانه يجب ان يكون السواق من سكنة المدينة".

بدوره، قال سركوت مسوؤل خط بغداد في كراج بغداد لنقل المسافرين إن، "سائقي سيارات دوج كرافان ليست لديهم خطوط نقل وهم غير مسجلين لدينا في الكراج وهم يقومون بالتجاوز علينا واثر هذا على عملنا في الكراج لأننا قمنا بالتظاهر سابقا امام برلمان كوردستان".

واضاف، "حاليا طلبنا من وزارة النقل معالجة هذه المشكلة ومنع سيارات دوج كرافان بنقل المسافرين والا سنقوم بالتظاهرة مرة أخرى امام البرلمان".

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