كوردستان ترد على التربية العراقية: تصريحاتكم بشأن نسبة الأمية في دهوك غير دقيقة

شفق نيوز/ ردت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان يوم السبت، على تصريح للمتحدث باسم وزارة التربية الاتحادية الذي اشار الى ان محافظة دهوك تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العراق من حيث نسبة الامية.

وقالت الوزارة في بيان وود لوكالة شفق نيوز؛ ان "المتحدث باسم وزارة التربية الاتحادية لم يقم بتحليل المعلومات التي ادلى بها و مقارنتها ليعرف أي تطور طرأ على محو الامية في اقليم كوردستان وخاصة محافظة دهوك خلال السنوات الاربع الماضية".

واضافت الوزارة انه "بحسب احصائية هيئة احصاء كوردستان وهيئة الإحصاء العراقية وتحت اشراف الامم المتحدة فان نسبة الامية انخفضت بشكل ملحوظ في عموم محافظات الاقليم حيث ان نسبة الامية في محافظة دهوك بلغت 27.2 بالمئة عام 2012 و اصبحت 23.2 بالمئة عام 2018 بينما انخفضت الى 18.7 بالمئة عام 2021 ".

وتابع البيان أن "عدد الطلاب الذين سُجلوا في المدارس في محافظة دهوك حتى اليوم للعام الدراسي الجديد بلغ 34 ألفاً و121 طالباً"، مشيرا الى ان "محافظة دهوك هي الثالثة في عدد السكان بين محافظات الاقليم لكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد اربيل في الالتحاق بالمدارس".