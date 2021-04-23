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كوردستان.. تراجع أسعار لحوم الدجاج بشكل ملحوظ

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-23T14:47:32+0000
كوردستان.. تراجع أسعار لحوم الدجاج بشكل ملحوظ

شفق نيوز / بعد مرور ثلاثة أسابيع على ارتفاع أسعار لحوم الدجاج بشكل ملحوظ في إقليم كوردستان، تراجعت تلك الأسعار في حقول الدواجن ليصل البيع لأصحاب المحال للكيلوغرام الواحد إلى 2250 دينار عراقي.

ومع نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، بلغ سعر الكيلوغرام من لحم الدجاج الحي إلى قرابة 4000 دينار، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

وعزا أصحاب الدواجن، الأسباب إلى "تعليق حكومة الإقليم إدخال الصيصان من تركيا، إضافة إلى ارتفاع أسعار العلف بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار".

من جهتهم، قالوا أصحاب الدواجن إن "سعر كيلو غرام الواحد يكلفهم مبلغا قدره 2500 دينار عراقي وان اقل من هذا السعر يلحق بهم خسائر مادية كبيرة".

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