كوردستان تدين بشدة انفجار مدينة الصدر ورئيس الإقليم يؤكد: مستشفياتنا مفتوحة لاستقبال الجرحى

شفق نيوز/ أدان رئيسا اقليم كوردستان وحكومته، يوم الاثنين، التفجير الانتحاري الذي استهدف مدينة الصدر في العاصمة بغداد وأوقع ضحايا.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان، "أتوجه بتعازي القلبية العميقة إلى ذوي الضحايا وأشاركهم أحزانهم، راجياً الشفاء العاجل للجرحى. وإن مستشفيات إقليم كوردستان مستعدة وأبوابها مشرعة لتقديم كل العون والمساعدة الطبية اللازمة واستقبال الجرحى".

من جانبه قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة، "أحزنني الهجوم الشنيع الذي وقع الليلة في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى، ما حصل يذكرنا بالتهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب على العراقيين جميعاً والحاجة إلى تنسيق أوثق. إن حكومة إقليم كوردستان تتضامن مع الضحايا".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في سوق بمدينة الصدر شرقي بغداد يوم الاثنين أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقال التنظيم في بيان تداولته صفحات موالية له في الانترنت، إن انتحاريا يدعى "أبو حمزة الانتحاري" فجر نفسه على تجمع للشيعة في مدينة الصدر.

ووفق بيان التنظيم فإن الهجوم خلف أكثر من 30 قتيلا و35 إصابة.

والاثنين، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة التفجير الانتحاري في سوق الوحيلات بمدينة الصدر ارتفع إلى 35 قتيلاً إضافة إلى إصابة 57 آخرين بجروح على الأقل.