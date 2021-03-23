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كوردستان تدق ناقوس الخطر.. إصابات كورونا بلغت ضعفي النسبة المحددة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-23T17:22:32+0000
كوردستان تدق ناقوس الخطر.. إصابات كورونا بلغت ضعفي النسبة المحددة

شفق نيوز/ اعرب وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من عدم الالتزام بالقرارات الخاصة بمواجه تفشي وباء كورونا المستجد، لافتا الى ان نسبة المصابين بهذا الوباء وصل الى 10.3% في الاقليم.

وجاء في بيان للوزير سامان برزنجي ورد لوكالة شفق نيوز، ان "نسبة المصابين بفيروس كورونا وصل اليوم الى 10.3 في المئة، وهي تساوي ضعف النسبة المحددة للاصابة التي يجب الا تتجاوز 5 في المئة".

وتوقع برزنجي ان تواصل هذه النسبة الزيادة على اعتبار أن معظم المختبرات والعيادات الطبية الخاصة معطلة في الوقت الحالي بسبب عطلة نوروز، مشيرا الى ان الطوارئ ومراكز الكورونا فقط تستقبل المرضى في تلك الايام.  

واعرب برزنجي عن قلقه من عدم وجود اي التزام بالقرارات، منوها الى ان عدم ارتداء الكمامات ووجود الازدحامات والتلامس هي أسباب مباشرة في تسريع انتشار الفيروس خلال الايام المقبلة.

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