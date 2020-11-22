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كوردستان تدعو لترشيد استهلاك الكهرباء اثر انخفاض درجات الحرارة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-22T14:33:47+0000
كوردستان تدعو لترشيد استهلاك الكهرباء اثر انخفاض درجات الحرارة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة كوردستان، اليوم الاحد، عن ارتفاع حاجة الاقليم للطاقة بمعدل 4200 ميغاواط بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، داعية المواطنين لترشيد الاستهلاك ليكون بإمكانهم الحصول على معدلات ثابتة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة استطاعت رفع معدلات انتاج الطاقة الكهربائية الى 3200 - 3300 ميغاواط يومياً، إلا أن انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على استخدام الكهرباء ارتفع الى 4200 ميغاواط، مبينة أن الطلب ازداد خلال الاسبوع الاخير بمعدل 1100 ميغاواط في ظرف اسبوع، ما اسهم في انخفاض معدل توزيع الكهرباء ما بين 15 - 16 ساعة يومياً.

وأضاف البيان أن الوزارة تبذل جهودهاً باستمرار لزيادة انتاج الكهرباء واتمام مشاريع النقل والتوزيع التي تسهم في خفض كمية الهدر في الطاقة وتحسين السيطرة عليها، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه تقوم لجان مكافحة المخالفات في الكهرباء بزيادة جهودها في اداء واجباتها.

وطالبت الوزارة عبر بيانها، مشتركي الكهرباء عدم استخدام الطاقة اكثر من حاجتهم اليها في هذا الفصل.

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