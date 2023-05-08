كوردستان تدشن معبرا دوليا جديدا مع تركيا خلال أيام

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين، عن افتتاح معبر دولي جديد بين الإقليم و تركيا خلال الأسبوع الجاري وذلك بعد عام من العمل في الطريق الرئيسي للمعبر.

وقال مدير ادارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "سيتم افتتاح معبر (زيت) الدولي الحدودي مع تركيا بوجه السياح في مراسم رسمية بحضور الشخصيات الحكومية، مشيرا الى انه "سيتم العمل في المرحلة الثانية على تفعيل الحركة التجارية في المعبر الجديد".

واضاف ان " رئيس اركان قوات البيشمركة عيسى عزير زار المعبر على رأس وفد عسكري للتباحث حول الوضع الامني في المنطقة وتم رفع علم كوردستان لاول مرة في المعبر من قبل قائمقام قضاء ميرگسور".

وختم البيان ان "معبر (زيت) الدولي يقع في حدود ناحية (شيروان مزن ) التابعة لقضاء ( ميرگسور) ضمن ادارة سوران المستقلة وسيصبح معبرا دوليا جديدا بين اقليم كوردستان و تركيا ".

وللإقليم خمسة معابر حدودية رسمية ورئيسية مع دول الجوار الثلاث، هي «إبراهيم الخليل» قرب بلدة زاخو في أقصى الشمال العراقي، ويربط البلاد بتركيا ويعتبر الشريان الرئيس الذي يغذي إقليم كوردستان بأغلبية احتياجاته، ومعبر «بيشخابور» الواقع غرب محافظة دهوك، ويربط العراق بسوريا، ومعبر «حاج عمران» مع إيران ويقع شمال شرقي محافظة أربيل، ومعبر «باشماخ» مع إيران ويقع قرب بلدة بنجوين شرق محافظة السليمانية، بالإضافة إلى معبر «برويزخان» مع إيران أيضاً بالقرب من بلدة كلار الواقعة جنوب محافظة السليمانية.