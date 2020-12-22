كوردستان تدرس تحصين نفسها من سلالة كورونا الجديدة

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان وزارته تبحث مع داخلية الإقليم تشديد الاجراءات الصحية في الإقليم مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وكتب المتحدث باسم الوزارة آسو حويزي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتابعته وكالة شفق نيوز، ان وزارتي الصحة والداخلية تناقشان تشديد الإجراءات الصحية.

يأتي هذا في ظل استنفار عالمي لمنع تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهر في بريطانيا.

وقامت العديد من دول العالم باغلاق حدودها واوقفت حركة الطيران من والى بريطانيا وعدد من الدول التي ظهر فيها الجيل الجديد من الفيروس، حيث يؤكد الخبراء بأن السليلة الجديدة أخطر وأكثر قابلية للانتشار ويستهدف فئة الاطفال بصورة خاصة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء العراقي منع السفر من وإلى دول بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا.

كما قرر غلق المرافق الاجتماعية ( المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة أسبوعين بدءاً من 24/12/2020.

واتخذت هذه الإجراءات الجديدة لمواجهة النمط الجديد من فيروس كورونا وتجنب تفشيه في البلاد.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في العراق 586 ألفاً و503، بينها 12725 وفاة، و524 ألفاً و344 حالة شفاء.