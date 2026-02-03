كوردستان تدخل نادي صناعة السيارات قريباً من البوابة الصينية

شفق نيوز- أربيل

أعلنت غرفة التجارة والصناعة في أربيل، يوم الثلاثاء، رغبة إحدى الشركات الصينية الكبيرة في افتتاح مصنع كبير لتجميع السيارات في إقليم كوردستان قريباً.

وقال بيان صادر عن الغرفة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "وفد مجموعة شركات IAT الصينية زار غرفة التجارة والصناعة في أربيل، سعياً لتوسيع أنشطتها الصناعية والاستثمارية في قطاع السيارات".

وأوضح البيان، أن نائب رئيس الغرفة معروف عزيزخان هركي، استقبل مجموعة الوفد، بقيادة أميير سعدتي، المدير التجاري في مجموعة شركات IAT".

وأشار البيان إلى أن "المدير التجاري لشركة IAT سلّط الضوء خلال اللقاء على خبرة شركتهم في تصنيع قطع الغيار والتصميم وتجميع السيارات، مبيّناً أن الشركة توفر منتجات وفقاً لطلب المستخدمين وبجودة عالية".

كما أشار المدير التجاري، وفقاً لبيان الغرفة، إلى أن شركته وكخطوة أولى، ستشارك في المعرض الدولي للسيارات في أربيل (أوتوشو)، غير أن هدفها الأساسي والاستراتيجي يكمن في إنشاء مصنع كبير مخصص لتجميع السيارات في إقليم كوردستان في المستقبل القريب.

ونقل البيان عن نائب رئيس الغرفة، إعرابه عن سعادته بهذه الخطوة، حيث أكد أن إقليم كوردستان بحاجة فعلية لمثل هذه المصانع الصناعية، مبدياً استعداد غرفة التجارة الكاملة لتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات لمجموعة شركات IAT للتمكّن من تنفيذ مشاريعها بنجاح في أربيل.

وبإنشاء مصنع لتجميع السيارات في إقليم كوردستان، يدخل الإقليم نادي صناعة السيارات ليكون واحداً من أصحاب القرار في هذه الصناعة على المستوى المحلي، والإقليمي لاحقاً.