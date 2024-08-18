كوردستان تدخل حالة التأهب للوقاية من مرض جدري القردة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الأحد، الدخول في حالة التأهب للوقاية من مرض جدري القردة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "وزير الصحة سامان برزنجي وكادر الوزارة عقدوا اجتماعا اليوم مع ممثل منظمة الصحة العالمية حول استعدادات الوقاية من مرض جدري القردة".

وأضاف أنه "تقرر خلال الاجتماع تشكيل اللجنة العليا (one health) المشتركة بين وزارتي الصحة والزراعة ونشر التعليمات الوقائية من قبل المؤسسات الصحية يوم غد".

وتابع أن "القرارات تضمنت نشر التعليمات للمواطنين والسياح اضافة الى اقامة حملات التوعية الصحية والاستعداد لتوفير الفحوص المختبرية مع منظمة الصحة العالمية".

واوضحت الوزارة انها "لم تسجل أي حالة اشتباه بالمرض حتى الآن"، مؤكدة "تكثيف الرقابة والاستعداد التام".