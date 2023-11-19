كوردستان تدخل حالة التأهب تحسباً لحدوث فيضانات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، الدخول في حالة التأهب تحسباً لحدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "جميع الطواقم والفرق الصحية الخاصة بالوزارة في المحافظات والإدارات المستقلة دخلت في حالة التأهب تحسبا لحدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة في اقليم كوردستان".

من جهتها اعلنت الحكومة المحلية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان توجيه فرق الدفاع المدني للدخول في حالة التأهب خلال 24 الساعة المقبلة بسبب الأمطار .

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد معظم مناطق اقليم كوردستان موجة أمطار غزيرة مستمرة حتى الآن .