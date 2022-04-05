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كوردستان تخفض اجور الكهرباء الى النصف للمخابز والافران

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-05T17:28:11+0000
كوردستان تخفض اجور الكهرباء الى النصف للمخابز والافران

شفق نيوز/ قرر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الايعاز لوزارة كهرباء الاقليم تخفيض الاجور لجميع المخابز والافران لمواجهة تبعات ارتفاع اسعار الطحين في الاسواق المحلية.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد اللقاء المباشر لرئيس الحكومة مع ممثلي المخابز والافران في الاقليم ومتابعة مشكلاتهم ومطاليبهم من اجل مواجهة تبعات ارتفاع اسعار الطحين في الاسواق العالمية، فقد قرر رئيس الحكومة خفض سعر اجور الكهرباء بنسبة 50% لجميع المخابز والافران في اقليم كوردستان ، والايعاز للجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار من اجل تخفيف الحمل المالي عن اصحاب المخابز والافران.

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