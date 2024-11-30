كوردستان تخصص 50 جناحاً" مجانيا" لفناني كرمانشاه في معرض الحرف اليدوية في كلار

شفق نيوز/أعلن المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة كرمنشاه الكوردية في ايران دريوش فرماني، عن المشاركة في معرض الحرف اليدوية والهدايا التذكارية في إقليم كوردستان العراق الذي سيقام في شهر شباط من العام المقبل، لافتا الی تخصيص 50 جناحاً لفناني المحافظة.

ونقل تقرير صحفي إيراني ترجمته وكالة شفق نيوز، عن فرماني قوله إن محافظة كرمانشاه تشارك هذا العام في معرض الحرف اليدوية التذكارية في إقليم كوردستان، ولهذا الغرض حصلنا على 50 جناحاً مجانياً لفناني كرمانشاه في معرض الحرف اليدوية لشهر شباط/فبراير في مدينة كلار.

وأكد أن الحرف اليدوية في كرمانشاه هي رمز للثقافة الغنية لهذا البلد، مضيفا ان هذا المعرض فرصة جيدة لتسويق وبيع منتجات فنانينا ويمكن أن يكون له تأثير كبير في تعزيز هذه الصناعة.

كما أشار المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في كرمنشاه إلى أهمية تسجيل التراث غير المادي المشترك لإيران والعراق بالقول"نحاول تسجيل تراث مشترك مثل الحصان الكوردي والمحور الساساني بالتعاون مع السلطات العراقية؛ ويمكن أن يكون هذا الإجراء خطوة مهمة في التعريف بالثقافة المشتركة بين البلدين".

كما أشار إلى أنه تم تحديد المشاكل في المجال السياحي وخاصة في مجال السفر الجوي والبري وجاري متابعتها بالتنسيق مع الوزارة ومسؤولي المحافظة.

ترجمة: وكالة شفق نيوز