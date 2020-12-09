كوردستان تخصص 35 مليار دينار لمشاريع الطرق في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والاسكان في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن موافقة رئيس الحكومة مسرور بارزاني على تخصيص 35 مليار دينار لعدد من مشاريع الطرق في السليمانية بطلب من الوزير.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بناء على طلب وزير الاعمار والاسكان وبكتاب من مكتب الوزير بالعدد 49 الموجه الى مجلس وزراء الاقليم في 9 أيلول 2020، حصلت موافقة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني على تخصيص 35 مليار دينار لعدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق في السليمانية وحلبجة وكرميان.

وأشار البيان إلى أن تخصيص ذلك المبلغ جاء لسبعة مشاريع استراتيجية في تلك المناطق وهي مد الطريق ذي الجانبين (دوكان-جوارقورنة) مع جسورها وتحديث الطرق القديمة بمبلغ 5 مليارات دينار وتخصيص مبلغ 4 مليارات لمد الجانب الثاني لطريق (وارماوا-زراين-دربندخان) وتحديث الجانب القديم وتخصيص ملياري دينار لبناء جسر شاندري على طريق سيد صادق، وتخصيص 3 مليارات دينار لمد طريقي (خيران - باشماخ - بنجوين) المتقاطعين في مرحلتهما الثانية.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تخصيص مبلغ 4 مليارات دينار لمد طريق الجانب الثاني لطريق (دوكان - جوارقورنه) وجسورها مع تحديث الطريق القديم بطول 19 كم في مرحلته الثانية، وتخصيص مبلغ 7 مليارات دينار لمد المسار الثاني لطريق (حلبجة - سيد صادق) بطول 28.8 كم، مع تخصيص 10 مليارات دينار لمد الجانب الثاني لطريق (كلار - كفري).

ونوه البيان إلى أن العمل مستمر الان في بعض من تلك المشاريع، وقام الوزير دانا عبدالكريم خلال المدة الماضية بتفقد المشاريع بشكل ميداني واصدر خلاله قرار اعادة العمل لتلك المشاريع، ومنها طريق دوكان - جوارقورنه في 11 / 10 / 2020 وتم اعادة العمل في طريق باشماخ - بنجوين في 20 / 9 / 2020.