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كوردستان تخصص نصف مليار دينار من موازنة أربيل لتعويض متضرري الفيضانات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-04T16:17:26+0000
كوردستان تخصص نصف مليار دينار من موازنة أربيل لتعويض متضرري الفيضانات

شفق نيوز/ وافقت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، على تخصيص نصف مليار دينار لتعويض المتضررين من سيول الامطار الغزيرة التي هطلت على اربيل خلال الايام الماضية.

وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات التابعة للحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان حكومة الاقليم ابدت موافقتها على تخصيص وصرف مبلغ ٥٠٠ مليون دينار من موازنة محافظة اربيل لتعويض المتضررين من السيول.

وبينت ان المبلغ سيوزع لتعويض المواطنين الذين تضرروا نتيجة الفيضانات التي حصلت في الثلاثين من شهر تشرين الاول الماضي في محافظة اربيل والاقضية والنواحي التابعة لها.

وشهدت محافظة اربيل أواخر الشهر الماضي أمطاراً غزيرة تسببت بفيضانات وسيول اجتاحت عدداً من مدن ومناطق المحافظة وخلفت أضراراً مادية جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة.

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