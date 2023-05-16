كوردستان تخصص ميزانية "طارئة" لمواجهة مرض السحايا

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تخصيص 200 مليون دينار عراقي لمواجهة مرض السحايا.

وجاء في وثيقة صدرت عن مجلس وزراء اقليم كوردستان موجهة الى وزارة المالية في الاقليم، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "تخصيص 200 مليون دينار كميزانية طارئة لمواجهة مرض السحايا، اضافة الى توفير الادوية والمستلزمات الطبية لمحافظة حلبجة من الميزانية إلى مديرية صحة المحافظة".

وتشهد محافظتي حلبجة و السليمانية في اقليم كوردستان مؤخراً انتشارا لمرض السحايا لدى الأطفال حيث تم تسجيل عشرات الحالات في المستشفيات.