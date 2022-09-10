‏كوردستان تخصص أكثر من 46 مليار دينار لتعمير المدارس

شفق نيوز/ أعلن وزير تربية اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم السبت، تخصيص أكثر من 46 مليار دينار عراقي ‏لإعادة تعمير المدارس في الإقليم.

‏وقال حمه سعيد ‏لوكالة شفق نيوز، إن "‏حكومة الإقليم خصصت أكثر من 46 مليار دينار ‏لإعادة تعمير المدارس ‏خلال السنة الدراسية الجديدة"، مشيرا إلى أن "هذا القرار يأتي كجزء من جهود الحكومة لتطوير وتحسين جودة القطاع التربوي في كوردستان".

‏واضاف أن "وزارة التربية قامت بطباعة أكثر من 15 مليون كتاب للسنة الدراسية الجديدة بميزانية 17 مليار دينار عراقي ‏لتوزيعه على الطلاب".

وأعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، أن يوم الثلاثاء الموافق 13 من أيلول الجاري سيكون اول يوم في العام الدراسي الجديد، وأوضحت أنها تتبع برنامجا جديدا له.