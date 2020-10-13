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كوردستان تخصص أكثر من 20 مليار دينار لمشاريع "رانية"

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-13T11:37:51+0000
كوردستان تخصص أكثر من 20 مليار دينار لمشاريع "رانية"

شفق نيوز/ اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، عن حزمة مشاريع في ادارة رابرين بمبلغ اكثر من 22 مليار دينار عراقي.

وقال رئيس الحكومة، مسرور بارزاني،  خلال زيارته رانية التابعة للإدارة المستقلة قرب السليمانية، ان تلك المشاريع تتضمن، مشروع جسر دربند رانية وترميم مدارس منطقة رابرين وتنفيذ مشروع "60 متراً" في قلعة دزه، فضلا عن تنفيذ مشروع ذات مسارين في سوق رانية وبناء مركز سرطان الثدي.

ووضعت حكومة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، الحجر الاساس لمشروع انشاء جسر "دربند" في قضاء رانية وتبلغ تكلفة المشروع الكلية 10 مليارات و300 مليون دينار عراقي. 

 


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