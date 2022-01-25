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كوردستان تخصص أكثر من ١٠٧ مليارات دينار لإنجاز مشروع ماء في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-25T05:46:16+0000
كوردستان تخصص أكثر من ١٠٧ مليارات دينار لإنجاز مشروع ماء في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تخصيص مبلغ ١٠٧ مليار دينار لإنجاز مشاريع خدمية في منطقة بكرجو بمحافظة السليمانية.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الإقليم عبر بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن حكومة الإقليم خصصت 107482560 مليار دينار عراقي لإنشاء مشاريع لتطوير قطاع الماء في منطقة بكرجو بمحافظة السليمانية.

واضاف البيان أن تنفيذ المشاريع سيكون عن طريق وزارة البلديات والأشغال في حكومة إقليم كوردستان، موضحاً أن تنفيذ هذه المشاريع سيسهم في تحسين نوعية المياه المقدمة للمواطنين وسيخفف عنهم أعباء شراء الماء الصالح للشرب.

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