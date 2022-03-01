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كوردستان تخصص اكثر من 4 مليارات دينار لدعم الزراعة المحلية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-01T17:50:30+0000
كوردستان تخصص اكثر من 4 مليارات دينار لدعم الزراعة المحلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس الحكومة على تخصيص اكثر من 4 مليارات دينار لدعم المنتجات المحلية وحماية الحقول الزراعية من الامراض.   

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في اطار الخطط المستمرة للوزارة بهدف تشجيع وايلاء الاهمية بتنمية قطاع الزراعة وحماية النباتات لموسم زراعة الحنطة 2021 – 2022 والتصدي لاربعة انواع من الامراض، وافق رئيس الحكومة على تنفيذ مضمون كتاب الوزارة المرقم 8988 في 19 / 12 / 2021 القاضي بصرف 4 اربع مليارات و201 مليون دينار كخطوة مهمة لخدمة الفلاحين ودعم المنتجات المحلية وحماية الحقول الزراعية من الامراض.

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