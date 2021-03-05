كوردستان تحيي الذكرى الثلاثين لانتفاضة آذار

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة 5، بياناً في الذكرى السنوية الثلاثين لانطلاق انتفاضة آذار عام 1991، ضد النظام العراقي السابق، والتي تمكن الكورد بعدها من إنشاء إقليم كوردستان.

وقال بارزاني في بيان، "لقد كانت انتفاضة آذار عام 1991، من المنجزات والمفاخر العظيمة لشعب كوردستان، ونتاج وحدة وتكاتف مكونات شعب كوردستان كافة، جنباً إلى جنب مع القوى والأحزاب الكوردستانية، لرفض القمع والاحتلال والخنوع".

وأضاف "كانت انتفاضة آذار علامة تاريخية فارقة لثورة ونضال الحركة التحررية لشعب كوردستان، وأثمرت عن إنشاء كيان اتحادي لإقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية، مما يتوجب على كل فرد وجميع الأطراف والمكونات في كوردستان، رص صفوفها والدفاع بصوت واحد عن المنجزات الوطنية والحقوق الدستورية لشعب كوردستان. ومن الواجب الحفاظ على القيم النبيلة لانتفاضة آذار وترسيخ مبادئ التعايش السلمي والتسامح والسلام والإنسانية لشعب كوردستان".

وقال "لتكن ذكرى الانتفاضة، حافزاً آخر لدعم حكومة إقليم كوردستان، حتى يتسنى لها تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالكامل وعلى أكمل وجه، وتقديم المزيد من الخدمات اللائقة لجميع أهالي كوردستان، لنعبر سوية بإقليم كوردستان إلى مرحلة أكثر ازدهاراً".