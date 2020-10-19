كوردستان تحيل 20 شركة إلى القضاء بتهمة التهرب الضريبي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم الاثنين، إحالة 20 شركة الى القضاء بتهمة التهرب الضريبي، متوعدة بملاحقة كل المتهربين من دفع الضرائب.

وذكرت المديرية العامة للضرائب والعقارات في وزارة المالية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم إحالة اكثر من 20 شركة الى القضاء بتهمة التهرب الضريبي"، مشيرة إلى أنها "اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية".

وشدد البيان على أن أية شركة او جهة تتهرب من دفع الضريبة سيم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضدهم وسيواجهون القضاء بأقصى العقوبات القانونية.



