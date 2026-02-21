كوردستان: تحويل جلولاء لقضاء خطوة أحادية تخالف الدستور

شفق نيوز- السليمانية

أكد رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان، يوم السبت، أن قرار تحويل ناحية جلولاء "گولاله" إلى قضاء دون العودة إلى قرار مشترك بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، يُعد خطوة أحادية الجانب تخالف المبادئ العامة للمادة 140 من الدستور العراقي.

وقال برهان، لوكالة شفق نيوز، إن "تغيير الصفة الإدارية لناحية جلولاء إلى قضاء من قبل بغداد، دون التنسيق والاتفاق المشترك بين الحكومتين، يُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للمبادئ الأساسية للمادة 140 من الدستور العراقي الدائم"، مبيناً أن "هذه الخطوة تمثل محاولة أخرى لإحداث تغيير في التركيبة الديموغرافية لجزء جديد من المناطق الكوردستانية".

وأضاف أن "اتخاذ مثل هذه الإجراءات بشكل أحادي في تلك المناطق يُعد مؤشراً واضحاً على عدم وجود نية جدية للالتزام بالدستور أو التفاهمات المشتركة"، محذراً من أن "عدم التصدي لهذه القرارات والمواقف من قبل ممثلي كوردستان في بغداد قد يؤدي إلى صدور قرارات أكثر خطورة ويزيد من حجم المخاطر مستقبلاً".

وكان رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، قد أعلن يوم الخميس 19 من الشهر الجاري، تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد رفع الطلب إلى بغداد وموافقة وزارة التخطيط الاتحادية على ذلك.

ويأتي هذا القرار وسط جدل سياسي بشأن الوضع الإداري للمناطق المتنازع عليها، ولا سيما في ظل استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول آليات تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع وتحديد الوضع الإداري لتلك المناطق.