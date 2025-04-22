كوردستان تحول أكثر من 48 مليار دينار من وارداتها غير النفطية إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تحويل حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية الخاصة بشهر آذار من العام الجاري إلى حساب وزارة المالية الاتحادية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “المبلغ المحوّل بلغ 48 ملياراً و205 ملايين و765 ألف دينار عراقي، وقد تم إيداعه نقداً في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي”.

وسبق أن حولت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، خلال شهر شباط الماضي، نحو 52 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية في بغداد.