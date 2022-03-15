كوردستان.. تحذيرات من انخفاض اكبر في درجات الحرارة

شفق نيوز/ حذرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، من انخفاض جديد في درجات الحرارة وموجة من الصقيع خلال يومي الاربعاء والخميس المقبلين، مع تساقط للثلوج في المناطق الجبلية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب قدوم كتلة هوائية باردة الى مناطق اقليم كوردستان وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية، ستنخفض درجات الحرارة في معظم مناطق الاقليم.

وتشير التوقعات، وفق البيان، إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً اعتباراً من يوم غد الاربعاء وتستمر خلال يوم الخميس أيضاً.

وبشأن معدلات تساقط الامطار خلال الساعات الـ12 الماضية أكد البيان أن السليمانية شهدت تساقط 1.3 مليمترا، و0.8 في بازيان، و0.2 في حلبجة.