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كوردستان تحذر من العاصفة الترابية القادمة للعراق: ستجتاح الإقليم غداً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-22T11:01:25+0000
كوردستان تحذر من العاصفة الترابية القادمة للعراق: ستجتاح الإقليم غداً

شفق نيوز/ حذرت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان، يوم الأحد، من اجتياح موجة غبار الإقليم غدا الاثنين قادمة من اجزاء أخرى من العراق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، نتيجة لتأثير عدم الاستقرار على بعض أجزاء جنوب وغرب العراق على وجه الخصوص، من المتوقع أن تجتاح موجة غبار معظم أجزاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، وسيزداد تأثير هذه الموجة على الاقليم غدا الاثنين.

وأوضح البيان أن مستويات الغبار تختلف من منطقة إلى أخرى مع ازدياد سرعتها عندما تزداد السرعة المتوقعة للرياح.

وتابع البيان أن مستوى الغبار سيكون أقل حدة في محافظة دهوك مقارنة بالمناطق الأخرى، وتتراجع تأثير موجة الغبار يوم الثلاثاء، وسينتهي يوم الأربعاء المقبل في الإقليم.

في غضون ذلك قال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن 

البلاد على موعد ابتداءً من منتصف هذه الليلة وفجر يوم غد الاثنين مع عاصفة ترابية تشتد الرياح معها ابتداءً من الأقسام الغربية وتتعمق وسط العاصمة بغداد ومدن الوسط ثم تدريجياً تليها مدن الجنوب. 

وبحسب الزيادي فإن التوقعات تشير إلى ان العاصفة ستكون كثيفة وتؤدي إلى إنعدام الرؤية الأفقية لأقل من 300 م خصوصاً المدن الوسطى والفرات الأوسط. 

وتابع الراصد الجوي بالقول إنه قد تضعف العاصفة الغبارية بعد ظهر يوم غد الاثنين، لكن يستمر تواجد الغبار والعوالق الترابية، بينما درجات الحرارة غداً يحدث فيها انخفاض بشكل ملموس وفارق كبير.

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