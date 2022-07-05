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كوردستان تحدد 7 شروط لمنح رخص حمل السلاح

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-05T21:02:19+0000
كوردستان تحدد 7 شروط لمنح رخص حمل السلاح

شفق نيوز/ حددت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان 7 شروط لمنح رخص حمل الأسلحة.

وبحسب القانون الجديد الذي تم الإعلان عن تطبيقه من قبل وزارة الداخلية في الإقليم فإن شروط منح رخص حمل السلاح هي:

1- أن يكون عراقيا من سكنة اقليم كوردستان

2- ألا يقل عمره عن 21 عاما

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك

4- الا يكون متهما بارتكاب جناية غير سياسية أو جرائم مخلة

5- أن يكون مؤهلا جسديا وعقليا ونفسيا لحمل السلاح

6- أن يكون مؤهلا من الناحية التكنيكية

7- ان يكون حاصلا على السلاح بطريقة شرعية وأن يملك مبررا لحمله

وكانت حكومة الاقليم قد اعلنت اغلاق مقرات بيع الأسلحة في كوردستان قبل ايام والتي بدأت بتنفيذ حملات واسعة لمصادرتها من قبل الجهات الامنية.

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