كوردستان تحدد موعد تنفيذ مشروع مد السكك الحديدية

شفق نيوز/ كشف وزير الاعمار في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع مد السكك الحديدية في الاقليم، لافتا الى ان العام المقبل سيشهد وضع التصاميم والبدء بتنفيذ المشروع.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير الاعمار دانا عبد الكريم استقبل يوم الاثنين المدير التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي ترنكي في الشرق الاوسط وافريقيا ايمان اشو والمدير التنفيذي لشركة (دويتشه بان) الالمانية في الشرقين الاوسط والادنى يوسف خليفة.

واوضح البيان ان الاجتماع شهد التباحث حول تأسيس شبكة قطارات في إقليم كوردستان والخطوات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وكذلك تبادل الآراء والمعلومات بهدف الاستعداد لمرحلة ما بعد الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال أعمال التصميم والتنفيذ.

وأضاف البيان ان وزير الاعمار اكد ان المشروع اجتاز خطوات مهمة وان الوزارة ترغب أن يشهد العام المقبل بعد الانتهاء من مرحلة الجدوى الاقتصادية الاستعداد للبدء مرحلة التصميم والتنفيذ.

ووقعت وزارة الاعمار مذكرة تفاهم مع شركة دويتشه بان الالمانية للمشروع الذي يتضمن اعمال التصميم وايجاد الجانب الاقتصادي من اجل الاشراف على المشروع من جانب المواصفات.