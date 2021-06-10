سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان تحدد موعد الامتحانات النهائية وتؤجل امتحان هذه الفئة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-10T15:15:47+0000
كوردستان تحدد موعد الامتحانات النهائية وتؤجل امتحان هذه الفئة

شفق نيوز/ حددت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، موعد بدء الامتحانات النهائية في جميع مدارس الإقليم، فيما أجلت امتحانات الطلبة المصابين بفيروس كورونا إلى الدور الثاني.

وجاء في كتاب للوزارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، موجه الى جميع المديريات العامة للتربية، اشارت فيه إلى أن "طلبة الصف الأول الأساسي لغاية الصف الحادي عشر الثانوي (الخامس الاعدادي) تبدأ امتحاناتهم اعتبارا من يوم الثلاثاء 22 حزيران الجاري، وسيكون يوم الخامس من تموز المقبل، موعد آخر امتحان لهم ماعدا طلبة الدراسة الاسلامية".

وأضافت "كما تم إبلاغ جميع المدارس بإصدار بطاقة مشاركة طلبة الصف التاسع الأساسي (الثالث المتوسط) في الامتحانات بهدف مشاركتهم في الامتحانات".

وأوضح كتاب وزارة التربية في إقليم كوردستان، "الطلبة المصابين بفيروس كورونا المستجد، سيتم تأجيل امتحاناتهم إلى الدور الثاني".

related

كوردستان بصدد اتخاذ قرارات جديدة بعد تغلغل كورونا في المدارس

Date: 2020-10-31 16:13:03
كوردستان بصدد اتخاذ قرارات جديدة بعد تغلغل كورونا في المدارس

كوردستان تقرر تخفيض أجور المدارس الأهلية

Date: 2020-12-07 08:11:01
كوردستان تقرر تخفيض أجور المدارس الأهلية

تربية خانقين تؤكد جاهزيتها لمعاودة العام الدراسي

Date: 2020-12-25 14:49:49
تربية خانقين تؤكد جاهزيتها لمعاودة العام الدراسي

إقليم كوردستان يعلن إغلاق المدارس لما بعد عطلة عيد نوروز

Date: 2021-03-10 15:11:05
إقليم كوردستان يعلن إغلاق المدارس لما بعد عطلة عيد نوروز

التربية الكوردستانية تعلن قراراً جديداً بخصوص دوام المدارس

Date: 2021-04-28 16:00:10
التربية الكوردستانية تعلن قراراً جديداً بخصوص دوام المدارس

"باجراءات وقائية".. اكثر من 5000 طالب يعاودون الدوام بمدارس كوردستان في خانقين

Date: 2021-05-17 09:14:58
"باجراءات وقائية".. اكثر من 5000 طالب يعاودون الدوام بمدارس كوردستان في خانقين

بمشاركة 11 ألف طالب.. لأول مرة بدء امتحانات الشهادة الثانوية في إقليم الجزيرة

Date: 2021-06-06 11:18:02
بمشاركة 11 ألف طالب.. لأول مرة بدء امتحانات الشهادة الثانوية في إقليم الجزيرة

التربية الكوردستانية تقرر العمل بنظام جديد للامتحانات ونتائجها

Date: 2019-08-08 21:04:04
التربية الكوردستانية تقرر العمل بنظام جديد للامتحانات ونتائجها