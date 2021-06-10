كوردستان تحدد موعد الامتحانات النهائية وتؤجل امتحان هذه الفئة

شفق نيوز/ حددت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، موعد بدء الامتحانات النهائية في جميع مدارس الإقليم، فيما أجلت امتحانات الطلبة المصابين بفيروس كورونا إلى الدور الثاني.

وجاء في كتاب للوزارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، موجه الى جميع المديريات العامة للتربية، اشارت فيه إلى أن "طلبة الصف الأول الأساسي لغاية الصف الحادي عشر الثانوي (الخامس الاعدادي) تبدأ امتحاناتهم اعتبارا من يوم الثلاثاء 22 حزيران الجاري، وسيكون يوم الخامس من تموز المقبل، موعد آخر امتحان لهم ماعدا طلبة الدراسة الاسلامية".

وأضافت "كما تم إبلاغ جميع المدارس بإصدار بطاقة مشاركة طلبة الصف التاسع الأساسي (الثالث المتوسط) في الامتحانات بهدف مشاركتهم في الامتحانات".

وأوضح كتاب وزارة التربية في إقليم كوردستان، "الطلبة المصابين بفيروس كورونا المستجد، سيتم تأجيل امتحاناتهم إلى الدور الثاني".