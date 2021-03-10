كوردستان تحدد مصير دراسة المرحلة الـ"12": 20٪ من الطلبة والتدريسيين مصابون بكورونا

شفق نيوز/ كشفت نقابة اتحاد معلمي كوردستان، يوم الأربعاء، عن أسباب إغلاق المدارس في الإقليم لما بعد عطلة عيد نوروز، فيما أكدت استثناء طلبة الصف السادس الإعدادي من هذا القرار.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، تعليق الدوام في المدارس لما بعد عطلة عيد نوروز، ضمن حزمة إجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح نقيب اتحاد معلمي كوردستان أحمد صابر، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "قرار إغلاق المدارس في أنحاء الإقليم كافة، شمل من الصف الأول لغاية الصف الحادي عشر، والسبب هو زيادة عدد الإصابات بين التدريسيين والطلبة".

وأضاف صابر، أن "٢٠٪؜ من الإصابات المسجلة حاليا هي لتدريسيين وطلبة، وهذه النسبة تعتبر عالية، وهو ما أثار مخاوف اللجنة العليا في كوردستان من تصاعدها أكثر".

وبشأن طلبة الصف الثاني عشر (السادس الاعدادي) أكد نقيب اتحاد معلمي كوردستان، أنهم "سيستمرون بالدراسة، لكونهم في مرحلة منتهية، ولديهم اختيار البكالوريا".