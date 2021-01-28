كوردستان تحدد اتجاهين للحصول على لقاح فيروس كورونا

شفق نيوز/ كشف وزير صحة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اتجاهين تعمل وزارته خلالهما في الحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيراً في ذات الوقت الى عقد مباحثات لتأمين للقاح فيازر والآخر الصيني.

وقال وزير الصحة الكوردستاني سامان البرزنجي في تصريح ادلى به لوكالة شفق نيوز، على هامش مؤتمر وزارة الصحة الخاص بلقاح فيروس كورونا، "نحن نعمل في اتجاهين للحصول على لقاح فيروس كورونا"، مبيناً أن الاتجاه الاول هو "وزارة الصحة العراقية التي وعدتنا باعطاء حصة الإقليم".

وأوضح أن "الاتجاه الاخر هو حكومة كوردستان وشخص رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني"ن مبيناً أن الاخير "عبر عد استعداد حكومته لتأمين ميزانية خاصة لقضية اللقاحات".

وأضاف برزنجي أن "هناك عدة أمور أخرى لوجستية وفنية يجب اتخاذها للحصول على اللقاح"، مبينا ً "عقدنا لغاية الان عدة اجتماعات مع شركات فايزر والشركات الأخرى وأيضاً القنصل الصيني في الإقليم لتامين اللقاح الصيني".

وأوضح "نحن في اللجنة العليا وضعنا خطة لمن ستعطى هذه اللقاحات والاولوية لمن ستكون، وفي أي المراكز الصحية ستعطى، ومن هي الكوادر الطبية التي ستعطي اللقاح بحاجة الى دورات تدريبية".

وأشار برزنجي إلى أن "برنامج اللقاح هو برنامج وطني ولغاية الان ليست هناك اية مشاكل، ولا اعتقد انه مع لقاح كوفيد 19 ستكون مشاكل"، مؤكداً أن "البرنامج سيسير بنفس النهج لان اللقاح يجب ان لايكون في جميع المراكز الصحية".

وبشأن مخاوف تصاعد الإصابات مرة أخرى في الإقليم قال برزنجي ، "لا استطيع القول إنه لاتوجد مخاوف لأن الامراض الفيروسية لا يمكن السيطرة عليها، ومع هذا اتخذنا كافة الاحتياطات اللازمة وكانت لنا حالات مشكوك فيها ولم نسجل اية حالة وتم التأكيد انه ليست من السلالة الجديدة".

وعن إمكانية إعادة فتح المدارس قبل شهر اذار القادم قال الوزير"نحن في اللجنة العليا اتخذنا قراراً ووضعنا آلية فتح المدارس"، موصحاً أن "المرحلة السادسة المنتهية بدأت الدوام والباقي في بداية شهر اذار".

وتابع قائلا "اذا رأت وزارة التربية بإعادة فتح المدارس قبل هذا الموعد فان اللجنة العليا هي التي ستدرس الموقف لتقرر بعدها".