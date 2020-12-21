كوردستان تحث الشركات اليابانية للعمل في الإقليم

شفق نيوز/ حثت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان خلال مؤتمر بالفيديوكونفرانس، يوم الاثنين، الشركات اليابانية على العمل في مشاريع القرض الياباني، خصوصا في مجال مشاريع الماء والمجاري.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بحضور الوزير ساسان عوني عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤتمر وزارة البلديات والسياحة مع وكالة (جايكا) بشأن تعريف مشروع مد المجاري في اقليم كوردستان واوضاع الاقليم للشركات اليابانية بحضور مائة شخص من الشركات اليابانية.

وقدم عوني كلمة للحضور، عرض خلالها صورا بهدف تعريف كوردستان من الناحية الجغرافية والسياسية والاقتصادية والامنية والادارية واخر الاخبار بشأن وضع فيروس كوفيد19 في الاقليم.

واوضح البيان ان ممثلي وكالة جايكا كان يضم مدير مكتب العراق تويوما ومدير قسم الشرق الاوسط واوربا للوكالة يوشيكاوا مع ممثلي عدد من الوزارات اليابانية المعنية وممثلي الشركات اليابانية، كما حضر المؤتمر كل من المدير العام للماء والمجاري المهندس اري اسماعيل ومدير فيرق ادارة مشاريع القرض الياباني في مديرية الماء والمجاري المهندس اسماعيل ابراهيم احمد اللذين شاركا بتقديم كلمات تحدثوا فيها بالتفصيل عن وضع الماء والمجاري في اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان الوزير ساسان عوني عبر في كلمته عن سروره لانعقاد هذا المؤتمر وامد ان اقليم كوردستان موقع جغرافي نهم ويتمتع باستقرار كامل من الناحية الامنية وهذا مؤثر على اختياره من قبل الشركات الاجنبية والمحلية للعمل لذلك حراك تجاري ويتوفر على فرص عمل لتلك الشركات.

واضاف البيان ان عوني اشار الى سياسة الحكومة لحث الشركات الاجنبية بهدف توفير فرص العمل، معلنا ان حكومة اقليم كوردستان ورئيس الحكومة يشجع القطاع الخاص بتوفير فرص العمل للشركات المحلية والاجنبية من اجل خدمة البلد بشكل اكبر واكد على ان حكومة الاقليم تبذل كل مساعيها لتهيئة بيئة جيدة لعمل الشركات الاجنبية في اقليم كوردستان.

ونوه البيان إلى انه في المؤتمر نفسه قدم المدير العام للماء والمجاري اري احمد كلمة تحدث فيها بتفصيل عن اوضاع الماء والمجاري في اقليم كوردستان وناقش فيها الخطط المنتظر تنفيذها في المستقبل بالتعاون مع الشركات اليابانية.

وتابع البيان انه بعد ذلك قدم مدير فريق ادارة مشاريع القرض الياباني في الماء المجاري اسماعيل ابراهيم احمد عبر عدد عرض من السلايدات تعريفا عاما لاقليم كوردستان واربيل وخصوصا من الناحية الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والامنية اكد فيها على استقرار الجانب الامني والوضع المناسب للعمل في كوردستان واخر احصائيات ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد وكيفية قدرة حكومة اقليم كوردستان على مواجهة الوضع بنجاح.

وفي ختام المؤتمر قدمت الشركات اليابانية تساؤلاتها وتمت الاجابة عليها من قبل المهندس ابراهيم اسماعيل.