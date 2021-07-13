كوردستان تحبط هجمات "خطرة" لداعش في مدينة أربيل

شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إحباط مخطط "خطير" لتنظيم داعش لشن هجمات في أربيل عاصمة الإقليم.

وقالت المؤسسة في مقطع مصور نشرته على وسائل الإعلام، إن مجموعة خطرة لتنظيم داعش خططت لشن هجمات داخل مدينة أربيل.

وأوضحت أن التنظيم خطط لشن هجمات عبر انتحاريين ومسلحين على مبنى محافظة أربيل ومواقع تواجد الأجانب في المدينة.

وأضافت أن مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان أحبطت المخطط واعتقلت أفراد الخلية، مشيرة إلى أن "هذه المجموعة تم تجنيدها منذ مطلع العام الجاري من قبل التنظيم".

وأردفت بأن أفراد الخلية استطلعوا الأماكن التي كانوا ينوون مهاجمتها في مدينة اربيل قبل حلول عيد الأضحى.